Vitória do Real adia título do Barcelona

O eslovaco Martin Valjent adiantou os insulares, com Samu Costa a titular, aos 11 minutos, e lançou os "merengues", afetados por muitas lesões, para um "cerco" à baliza contrária, acabando com mais de três dezenas de remates.



O francês Kylian Mbappé empatou, aos 68 minutos, e ficou a um ponto de Viktor Gyökeres, do Sporting, na corrida à Bota de Ouro, igualando Mohamed Salah (Liverpool), chegando ainda aos 40 golos em todas as competições na época de estreia pelos madrilenos.



Com apenas 10 futebolistas da "lista A", a principal, disponíveis, dadas as muitas lesões do plantel, o treinador Carlo Ancelotti apostou num "menino" a titular que viria a fazer a diferença, com Jacobo, de 20 anos e a fazer apenas o quarto jogo na primeira equipa, a marcar de cabeça, nos instantes finais, o golo decisivo.



No primeiro encontro depois de se saber que Ancelotti vai deixar o clube para orientar a seleção do Brasil no final da temporada, o Real conseguiu o mínimo para manter vivo o sonho de voltar a ser campeão espanhol, chegando aos 78 pontos, a quatro do "Barça", quando lhe faltam duas jornadas para disputar.



Os "culés" podem ser campeões já esta quinta-feira, se vencerem em casa do vizinho Espanyol, pelas 20h30 de Lisboa.



Esta quinta-feira, além da possível coroação do FC Barcelona como campeão de La Liga, o Atlético de Madrid está obrigado a vencer em casa do Osasuna, sob pena de, com outro resultado, entregar definitivamente o segundo lugar ao Real.