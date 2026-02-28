Futebol Internacional
Vitória em Oviedo cai do céu para o Atl. Madrid
Um golo do argentino Julian Alvarez, aos 90+4 minutos, valeu ao Atlético de Madrid um feliz triunfo por 1-0 em casa do lanterna-vermelha Oviedo, injustiçado nesta 26.ª jornada da Liga espanhola.
O Oviedo fez o suficiente para merecer outro resultado, até porque o guarda-redes ex-Benfica Jan Oblak foi dos melhores em campo, negando aos anfitriões várias situações de golo: os adeptos brindaram, por isso, a sua equipa com aplausos.
Pouco depois de tento que não valeu, por fora de jogo, foi em lance de insistência que a bola acabou nos pés do sul-americano, que, na área, evitou um adversário e atirou forte, sem defesa.
Os ‘colchoneros’, que a meio da semana avançaram para os oitavos de final da Liga dos Campeões, nos quais vão defrontar o Tottenham, somam agora 48 pontos, aproximando-se do terceiro lugar, do Villarreal, com 51, e que hoje foi goleado 4-1 em Barcelona, com hat-trick de Lamine Yamal, que permite aos catalães liderar, com 64 pontos, mais quatro do que o Real Madrid, que na segunda-feira recebe o Getafe.
A Real Sociedad de Gonçalo Guedes foi ganhar, por 1-0, ao Maiorca de Samu Costa, com o único tento a ser apontado por Carlos Soler, aos 36 minutos.
Os bascos são sétimos, com 35 pontos, enquanto o Maiorca, que sofreu a quarta derrota consecutiva, é 18.º e antepenúltimo, com 24.
Horas antes, o Rayo Vallecano e o Athletic Bilbau empataram 1-1, continuando em posição descansada.
(Com Lusa)