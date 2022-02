Vitória muito suada da Roma em La Spezia, onde dominou totalmente

O treinador português está castigado e viu da bancada um jogo que poderia ter terminado em goleada, com três bolas nos postes da baliza anfitriã e muitos remates perigosos da Roma, que se deslocou a La Spezia para a 27.ª jornada da Série A.



Reduzido a 10 desde o fim da primeira parte, por expulsão do francês Kelvin Amian, o Spezia tudo fez para tentar suster o ataque continuado dos romanos, só falhando mesmo no final, com o golo de grande penalidade do inglês Tammy Abraham.



Rui Patrício, na baliza da Roma, não teve qualquer trabalho.



Depois de quatro jogos sem vencer, a Roma retoma as vitórias e com estes três pontos a Roma sobe ao sexto lugar, com 44 pontos, enquanto o Spezia continua mal posicionado, em 16.º, com 26 pontos.



Também hoje, o Cagliari conseguiu sair da zona de descida, ao ganhar 2-1 ao Torino e beneficiar da derrota do Veneza ante o Verona, por 3-1.



O Cagliari chega aos 25 pontos, mais três que o Veneza, oito que o Génova e 10 que o Salernitana.



Em alta desde o início do ano, a formação da Sardenha vinha de uma vitória sobre a Atalanta e um empate com o Nápoles, equipas que disputam os primeiros lugares. Nos últimos jogos, soma 15 pontos e já acredita na manutenção.



Raoul Bellanova abriu o marcador aos 21 minutos, para o Cagliari, e Andrea Belotti restabeleceu o empate, aos 54. O golo da vitória da equipa de Walter Mazzarri foi apontado por Alessando Deiola, aos 62.



Em Verona, o goleador local, Giovanni Simeone, conseguiu um 'hat-trick', com golos aos 54, 63 e 88 minutos. O Veneza, com Nani durante a segunda parte, só marcou por uma vez, através de David Okereke. aos 81.



Ainda hoje, joga-se em Roma a partida entre a Lazio e o Nápoles, que pode levar os napolitanos à liderança do campeonato.