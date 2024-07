Vlachodimos é reforço do Newcastle

Odysseas Vlachodimos chega aos "magpies" depois de ter estado uma época no Nottingham Forest, equipa pela qual efetuou apenas sete jogos.”, disse o guarda-redes, citado pelo seu novo clube.O emblema inglês não adiantou qual a duração do contrato com o jogador, de 30 anos.Pelo Benfica, que deixou no início da última época depois de ter sido criticado pelo treinador Roger Schmidt, o guarda-redes conquistou dois campeonatos e duas Supertaças Cândido Oliveira.