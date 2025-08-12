Vlachodimos emprestado ao Sevilha até final da época
O guarda-redes Odysseas Vlachodimos, que representou o Benfica durante cinco anos, vai jogar no Sevilha até ao final da temporada 2025/26, por empréstimo do Newcastle, foi hoje anunciado pelos clubes envolvidos.
Vlachodimos, de 31 anos, junta-se à equipa espanhola após uma época em que nunca foi aposta nos 'magpies', participando apenas num encontro da Taça da Liga inglesa, em outubro do ano passado, como suplente utilizado.
O guardião transferiu-se para o Newcastle em 2024/25, proveniente do Nottingham Forest, que o tinha contratado ao Benfica em 2023/24. Contudo, no Forest também raras vezes foi utilizado, somando sete encontros.
Nascido na Alemanha, Vlachodimos fez a formação no Estugarda, representando depois o Panathinaikos e o Benfica, pelo qual conquistou dois títulos de campeão português entre 2018 e 2023.
O guardião transferiu-se para o Newcastle em 2024/25, proveniente do Nottingham Forest, que o tinha contratado ao Benfica em 2023/24. Contudo, no Forest também raras vezes foi utilizado, somando sete encontros.
Nascido na Alemanha, Vlachodimos fez a formação no Estugarda, representando depois o Panathinaikos e o Benfica, pelo qual conquistou dois títulos de campeão português entre 2018 e 2023.