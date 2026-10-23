Futebol Internacional
Votação online dá vitória a Cristiano Ronaldo, mas não vale Bola de Ouro
A organização da Bola de Ouro iniciou uma votação nas redes sociais para distinguir o "Ballon d'Or of All Time", na qual Cristiano Ronaldo segue destacado. Apesar da confusão entre os adeptos, a eleição é apenas simbólica e não valerá um novo galardão ao internacional português.
A France Football clarificou todas as dúvidas. A votação pública trata-se de uma sondagem popular, pelo que a preferência dada a CR7 não se poderá traduzir num prémio a ser entregue na cerimónia oficial da Bola de Ouro, agendada para a próxima segunda-feira.
O desafio foi lançado a 9 de outubro, com o objetivo de distinguir a melhor época de carreira futebolística de um leque de antigos vencedores do prémio.
Com cinco bolas de ouro no palmarés, o internacional português vence com a temporada 2007/08, ano em que estava ao serviço do Manchester United, e supera o mais galardoado de sempre, Lionel Messi.
O desafio foi lançado a 9 de outubro, com o objetivo de distinguir a melhor época de carreira futebolística de um leque de antigos vencedores do prémio.
Com cinco bolas de ouro no palmarés, o internacional português vence com a temporada 2007/08, ano em que estava ao serviço do Manchester United, e supera o mais galardoado de sempre, Lionel Messi.
O prémio do argentino atribuído em 2012 e, novamente, de Cristiano Ronaldo, em 2017, completam o pódio, com uma diferença percentual ainda considerável para a opção mais votada.
Estão também a votação o brasileiro Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stéfano.
Estão também a votação o brasileiro Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stéfano.
O resultado final desta eleição é divulgado a 28 de outubro, dois dias depois da cerimónia de entrega da Bola de Ouro, para o qual Cristiano Ronaldo volta a não estar nomeado.
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