Votação online dá vitória a Cristiano Ronaldo, mas não vale Bola de Ouro





O resultado final desta eleição é divulgado a 28 de outubro, dois dias depois da cerimónia de entrega da Bola de Ouro, para o qual Cristiano Ronaldo volta a não estar nomeado.

O prémio do argentino atribuído em 2012 e, novamente, de Cristiano Ronaldo, em 2017, completam o pódio, com uma diferença percentual ainda considerável para a opção mais votada.Estão também a votação o brasileiro Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff e Alfredo Di Stéfano.