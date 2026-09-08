Vozinha leva Cabo Verde na corrida ao prémio de melhor guardião da Bola de Ouro

"Carrego comigo São Vicente, Cabo Verde e toda uma nação que nunca deixou de acreditar. Há momentos que parecem demasiado grandes até ao dia em que percebemos que toda a viagem valeu a pena. Ver o meu nome entre os nomeados para a Bola de Ouro é algo difícil de descrever", lê-se na página oficial do guardião, de 40 anos, na rede social Instagram.

Vozinha, agora nos chilenos do Colo Colo, depois de dois anos ao serviço do Desportivo de Chaves, representou Cabo Verde no Mundial2026 e deu nas vistas na campanha dos `tubarões azuis` até aos 16avos de final, fase em que caíram perante a Argentina, na altura ainda detentora do título.

O cabo-verdiano, que também passou pelo Gil Vicente, integra uma lista com pesos pesados do futebol mundial, como Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (FC Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea), Édouard Mendy (Al Ahli Jeddah), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain) e Unai Simón (Athletic Bilbau), que se sagrou campeão do mundo pela Espanha.

"Lembro-me de onde vim e de tudo o que passei. Os sacrifícios, as dificuldades e de todos aqueles que percorreram esse caminho comigo. Grato a Deus, à minha família, aos meus companheiros de equipa e a todos os que fizeram parte deste percurso. Sempre com os pés assentes na terra e o coração na minha terra natal", acrescentou.

A revista France Football vai distinguir os melhores da época no futebol, sendo que o período em análise engloba toda a temporada 2025/26, desde 03 de agosto de 2025 a 19 de julho de 2026, incluindo as grandes competições internacionais, como o Mundial2026.

A cerimónia da 70.ª edição de entrega dos prémios da Bola de Ouro está marcada para o dia 26 de outubro, em Londres.