Futebol Internacional
Vozinha "muito feliz" por estar finalmente no Chile para assinar pelo Colo Colo
O guarda-redes cabo-verdiano Josimar José Évora Dias 'Vozinha' declarou-se este domingo "muito feliz" por ter chegado ao Chile para concretizar a ligação ao Colo Colo, após vários dias de espera.
"Estou muito feliz por ter chegado aqui e agradeço aos adeptos a paciência que tiveram para me esperar", declarou o guarda-redes titular da seleção de Cabo Verde e figura no Mundial de 2026.
O futebolista chegou de Madrid ao aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago do Chile, onde foi recebido por volta das 21:03 locais (02h03, hora de Lisboa de segunda-feira), por um grupo de adeptos do clube chileno, que entoavam o seu nome e cantavam cânticos da equipa.
O guarda-redes, de 40 anos, teve dois atrasos consecutivos na sua data de chegada ao país, devido à demora na tramitação dos documentos do visto e ao facto de ter assuntos pessoais para resolver.
'Vozinha' deve submeter-se hoje a exames médicos de rotina, antes de assinar um contrato válido por seis meses, com opção de renovação por mais 12 meses para o ano de 2027.
O futebolista chegou de Madrid ao aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago do Chile, onde foi recebido por volta das 21:03 locais (02h03, hora de Lisboa de segunda-feira), por um grupo de adeptos do clube chileno, que entoavam o seu nome e cantavam cânticos da equipa.
O guarda-redes, de 40 anos, teve dois atrasos consecutivos na sua data de chegada ao país, devido à demora na tramitação dos documentos do visto e ao facto de ter assuntos pessoais para resolver.
'Vozinha' deve submeter-se hoje a exames médicos de rotina, antes de assinar um contrato válido por seis meses, com opção de renovação por mais 12 meses para o ano de 2027.