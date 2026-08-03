Vozinha "muito feliz" por estar finalmente no Chile para assinar pelo Colo Colo

"Estou muito feliz por ter chegado aqui e agradeço aos adeptos a paciência que tiveram para me esperar", declarou o guarda-redes titular da seleção de Cabo Verde e figura no Mundial de 2026.



O futebolista chegou de Madrid ao aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago do Chile, onde foi recebido por volta das 21:03 locais (02h03, hora de Lisboa de segunda-feira), por um grupo de adeptos do clube chileno, que entoavam o seu nome e cantavam cânticos da equipa.



O guarda-redes, de 40 anos, teve dois atrasos consecutivos na sua data de chegada ao país, devido à demora na tramitação dos documentos do visto e ao facto de ter assuntos pessoais para resolver.



'Vozinha' deve submeter-se hoje a exames médicos de rotina, antes de assinar um contrato válido por seis meses, com opção de renovação por mais 12 meses para o ano de 2027.