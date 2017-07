Waldir Peres morreu vítima de um enfarte

Mário Aleixo - RTP 24 Jul, 2017, 08:00 / atualizado em 24 Jul, 2017, 08:00 | Futebol Internacional

O antigo guarda-redes Waldir Peres, titular da seleção brasileira no Mundial de 1982, em Espanha, morreu aos 66 anos, devido a um enfarte, informaram fontes familiares.



"Acordou bem, estava a brincar, conversar e depois do almoço aconteceu...", disse a sua irmã Isabel, em declarações ao site UOL.



Peres começou a sentir-se mal depois do almoço e foi levado a um hospital de Mogi Mirim, no estado de São Paulo, mas acabou por morrer ao início da tarde.



Peres iniciou a sua carreira no Ponte Preta, mudando-se depois para o São Paulo, tornando-se de uma das lendas do clube, pelo qual jogou mais de 600 encontros, sendo apenas batido por Rogério Ceni.



Pela seleção brasileira, na qual fez 39 encontros, Waldir Peres esteve nos Mundiais de 1974 e de 1978, mas apenas foi titular em 1982, em Espanha.



Antes de terminar a carreira, o guarda-redes passou por outros clubes brasileiros como o América Rio de Janeiro, Guarani, Corinthians, Portuguesa e Santa Cruz.