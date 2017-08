Watford de Marco Silva trava Liverpool

Mário Aleixo - RTP 12 Ago, 2017, 15:12 | Futebol Internacional

No arranque do principal campeonato inglês, Watford e Liverpool protagonizaram um verdadeiro hino ao futebol.



A equipa de Marco Silva começou por ganhar vantagem, mas o Liverpool de Klopp, protagonizou a reviravolta e esteve a vencer por 2-1 e chegaria ao 3-2 mas quase no final da partida o Watford chegou ao empate.



As duas equipas deram espetáculo num jogo onde houve de tudo um pouco golos, reviravoltas no marcador.