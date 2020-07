Watford despede treinador a dois jogos do fim do campeonato

Depois da derrota na sexta-feira com o West Ham e de ter vencido apenas dois dos sete jogos disputados após a retoma do campeonato inglês, o técnico sai de cena e já não estará no banco nos encontros decisivos, na segunda-feira em casa com o Manchester City, e na derradeira jornada, na visita ao Arsenal.



Os ‘hornets’ estão em 17.º lugar com três pontos de vantagem para o Aston Villa e Bounemouth, que tem um jogo a mais.



Pearson é o terceiro treinador a ser despedido esta época, depois dos espanhóis Javi Gracia e Quique Flores.