Watford empresta médio português Domingos Quina ao Elche

Em comunicado, o clube de Alicante dá conta da chegada do médio de 22 anos, formado entre o Benfica, o Chelsea e o West Ham e agora de regresso a um primeiro escalão, depois de em 2021/22 ter estado cedido ao Fulham, primeiro, e ao Barnsley, depois, ambos no segundo escalão do futebol inglês.



Quina somou oito jogos e dois golos na La Liga, ao serviço do Granada, em 2020/21, e hoje, no regresso a Espanha, mostrou-se “muito feliz” por chegar ao clube que esta época assinala 100 anos de existência.



Este é o quarto empréstimo do jogador por parte do Watford, ao qual chegou em 2018/19, tendo cumprido 37 jogos (três golos) pelos ‘hornets’.