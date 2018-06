Wayne Rooney deixa Everton e assina pelo DC United, da MLS

Lusa Comentários 28 Jun, 2018, 17:09 | Futebol Internacional

O avançado, de 32 anos, vai representar o clube da capital norte-americana, atualmente último classificado da Conferência Este, com apenas duas vitórias em 12 jogos, após uma temporada de regresso ao clube de formação, com 11 golos em 40 jogos.



“Mudar-me para os Estados Unidos e jogar na MLS é o concretizar de outra ambição de carreira que tinha”, disse o jogador, citado pelo sítio ‘online’ do clube.



Rooney, que ‘brilhou’ ao serviço do Manchester United, antes de perder espaço no plantel de José Mourinho, é o segundo melhor marcador da ‘Premier League’, com 208 golos, um registo apenas superado por Alan Shearer (260), e o melhor marcador da história da seleção inglesa, com 53 tentos, em 119 internacionalizações.