Wayne Rooney sem esperança em Ruben Amorim, mas culpa jogadores

“Não sei o que se passa. E, sinceramente, espero que consiga mudar as coisas, mas depois de tudo o que tenho visto, não tenho esperança que isso aconteça”, referiu o antigo avançado num ‘podcast’ na BBC.



Rooney lembrou que Amorim tem a mesma idade dele, que ainda é um jovem treinador e que, certamente, terá um grande futuro, mas entende que o atual estado das coisas não reflete o que é o Manchester United.



O treinador português assumiu o cargo de treinador do Manchester United no final de novembro de 2024, mas tem sido incapaz de reverter os maus resultados do clube, um dos mais conceituados do mundo, terminando o último campeonato em 15.º.



Foi o pior resultado desde há 51 anos, com Ruben Amorim a ter, entre todas as competições, apenas 18 vitórias em 49 jogos.



No sábado, na Liga inglesa, os ‘red devils’, que seguem em 14.º perderam na visita ao Brentford (3-1), deixando Amorim a somar pouco mais de um ponto (34 pontos em 33 jogos) em cada jogo que disputou no campeonato.



No mercado de verão de transferências, o Manchester United investiu mais de 200 milhões de euros (Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha).



“O clube perdeu a sua alma. Não vejo os jogadores a lutar, não vejo caráter, qualquer desejo de vencer. Vou aos jogos à espera de uma derrota ou que consigam um ponto”, frisou o antigo jogador inglês.



Wayne Rooney disse ainda que não considera que o treinador seja o culpado e dirigiu críticas ao plantel: “os jogadores não merecem vestir esta camisola e isso magoa”.