Wendel nos convocados da seleção olímpica do Brasil

O habitual titular no meio-campo dos ‘leões’, que foi dispensado do torneio pré-olímpico a pedido do Sporting, por não ser uma data FIFA, mantém-se entre os eleitos do selecionador André Jardine.



Do lote dos 23 convocados, destaque para a chamada do médio do Corinthians Pedrinho, que, segundo a imprensa brasileira e portuguesa, está prestes a tornar-se jogador do Benfica.