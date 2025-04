Werder Bremen interrompe série de vitórias e atrasa-se na luta pela Europa

Com André Silva a não sair do banco, o Werder Bremen chegou, pela primeira vez esta temporada, aos cinco encontros seguidos sem perder, mas acabou por não conseguir a subida ao sexto lugar, de acesso às competições europeias, ocupado pelo Borussia Dortmund.



Os ‘verdes’ são oitavos e têm 46 pontos, menos três do que o Leipzig (quinto), dois do que o Dortmund (sexto) e um do que o Mainz (sétimo).



Para o St. Pauli, 14.º classificado, este ponto foi muito importante na luta pela manutenção, colocando-se seis acima do 16.º classificado Heidenheim, em lugar de play-off, e nove acima do Kiel, primeiro conjunto em posto de despromoção direta.



O lanterna-vermelha Bochum perdeu pontos em relação a quase todos os rivais na luta pela manutenção, ao empatar em casa a um golo com o Union Berlim, estando já a nove pontos dos postos de ‘salvação’ e a quatro do play-off.



Benedict Hollerbach deu vantagem à equipa da capital, aos 17 minutos, mas o eslovaco Matus Bero empatou aos XX, mantendo alguma esperança na manutenção para o Bochum.



O português Diogo Leite foi titular no Union Berlim, mas acabou por ser substituído aos 64 minutos, depois de ter levado com uma forte bolada na zona do pescoço, acabando por sair de maca.