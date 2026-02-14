West Ham apura-se no prolongamento, City também segue na Taça de Inglaterra

O dia ‘abriu’ com a visita dos londrinos ao Burton Albion, do terceiro escalão do futebol inglês (League one), mas os ‘hammers’ sofreram muito para garantirem a vitória, que apenas chegou no prolongamento.



Com muita rotação na equipa e sem o português Mateus Fernandes, Nuno Espírito Santo arriscou diante de um Burton que até poderia ter causado estragos e viu o jogo ser decidido apenas aos 95 minutos, com golo do suplente Crys Summerville.



O Burton ainda esteve em superioridade númerica, por expulsão de Freddie Potts no West Ham, aos 101, mas a equipa da casa acabou por ser perdulária, quando estava por cima do jogo.



Na receção ao Salford City, do quarto escalão, o treinador do City, Pep Guardiola, também aproveitou para descansar as habituais opções e, sem Rúben Dias ou Matheus Nunes, Bernardo Silva ou Haaland, teve ainda opções capazes.



Mesmo assim, não foi um triunfo desnivelado, com o City a garantir o apuramento com um autogolo de Dorrington, logo aos seis minutos, e golo de Guehi quase no final, aos 81.



A grande surpresa da tarde foi a eliminação do Burnley, que é 19.º e penúltimo na Liga inglesa, na receção ao Mansfield Town (League One, terceiro escalão), com os visitantes a ganharem por 2-1.



A quarta ronda da Taça de Inglaterra, que já tem apurados para os 'oitavos', além de West Ham e Manchester City, o Wrexham (Championship, segunda divisão), o Mansfield (League One, terceira divisão), o Norwich (Championship, segunda divisão) e o Chelsea, ainda prossegue nos próximos dias, mas já hoje há dois embates de 'premier', entre Aston Villa e Newcastle e entre Liverpool e Brighton.

