West Ham cede empate caseiro ao aflito Burnley e está fora dos lugares europeus

No Estádio Olímpico de Londres, antes dos ‘clarets’ abrirem o marcador, pelo holandês Wout Weghorst, aos 33 minutos, o desafio da ronda 33 esteve interrompido cerca de oito minutos, depois do médio Westwood ter sido forçado a abandonar o relvado, após sofrer uma lesão muito grave, face a um lance que envolveu o croata Nikola Vlasic.



No primeiro jogo sem Sean Dyche, que deixou o clube após quase uma década, o Burnley teve a chance de dilatar a vantagem aos 45+1, mas o marfinense Maxwel Cornet não teve a frieza necessária para acertar com a baliza da marca dos onze metros, levando a bola a passar ao lado poste.



No segundo tempo, o West Ham viria a chegar ao empate, graças a um encosto de peito do checo Tomas Soucek, aos 74, antes do guarda-redes Nick Pope segurar o empate para os visitantes, com três defesas fulcrais.



Com este empate, o West Ham é sétimo colocado da Premier League, com 52 pontos, menos dois do que o Arsenal, sexto, com dois jogos em atraso, e Manchester United, quinto, com um por disputar.



A prova é liderada pelo atual campeão Manchester City, com 74, contra os 73 do perseguidor Liverpool, ambos com 31 jogos, os 62 do terceiro Chelsea (30) e 57 do quarto Tottenham (32).



O mesmo resultado esteve quase a verificar-se no duelo entre o Newcastle e o Leicester, que teve o português Ricardo Pereira no banco, mas, no período de descontos, os ‘magpies’ carimbaram a reviravolta no marcador (2-1).



No St. James’ Park, os ‘foxes’ inauguraram o marcador por intermédio de Ademola Lookman (19), com a resposta dos ‘magpies’ a surgir através do brasileiro Bruno Guimarães (30), que viria a tornar-se na figura do desafio, ao anotar o tento vitorioso aos 90+5.



A equipa do norte de Inglaterra é, agora, 14.ª posicionada, com 37 pontos, e o Burnley é a 18.ª, com 25, a três da primeira equipa acima da zona de despromoção, o Everton.