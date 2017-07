West Ham contrata internacional mexicano Chicharito Hernandez

Lusa 24 Jul, 2017, 21:54 | Futebol Internacional

Os 'hammers', do internacional português José Fonte, revelaram que o avançado, de 29 anos, assinou um contrato de três temporadas.



"Estou muito feliz por me juntar ao West Ham. Para mim, a liga inglesa é a melhor liga do mundo e, quando a oportunidade surgiu, fiquei desesperado para assinar por este clube", afirmou.



Chicharito regressa ao futebol inglês, depois de ter representado o Manchester United entre 2010 e 2015, tendo estado emprestado ao Real Madrid na segunda metade da temporada 2014/15, antes de se transferir para o Bayer Leverkusen.



O mexicano é a quarta contratação sonante do West Ham esta temporada, depois do guarda-redes Joe Hart e do defesa Pablo Zabaleta, ambos ex-Manchester City, e do avançado Marko Arnautovic, ex-Stoke.