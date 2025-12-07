Futebol Internacional
West Ham, de Espírito Santo, deixa fugir vitória sobre Brighton nos `descontos`
O West Ham e o Brighton empataram hoje a uma bola, na 15.ª jornada da Liga inglesa de futebol, com a formação treinada pelo português Nuno Espírito Santo a permitir a igualdade no último 'fôlego' da partida.
A jogar fora, os londrinos foram os primeiros a chegar ao golo, que só apareceu aos 73 minutos, por intermédio do avançado Jarrod Bowen, após um passe longo de Callum Wilson, que tinha sido lançado por Espírito Santo apenas um minuto antes.
O internacional sub-21 luso Mateus Fernandes foi titular no West Ham - e eleito o melhor jogador em campo -, mas foi substituído aos 83 minutos, período em que os anfitriões intensificavam a sua pressão em busca do golo do empate, que surgiu mesmo aos 90+1, graças a uma finalização dentro da área do atacante francês Georginio Rutter.
Com o empate, o Brighton segue no sétimo posto, com 23 pontos, enquanto o West Ham, que já não vence há quatro jogos (três empates e uma derrota), é 18.º e antepenúltimo, com 13, ocupando o primeiro lugar abaixo da 'linha de água'.
Na liderança da Premier League continua o Arsenal, que perdeu no sábado fora com o Aston Villa (2-1) e passou a ter apenas dois pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester City, dos portugueses Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias, que venceu em casa o Sunderland (3-0).
O Fulham, de Marco Silva, recebe hoje o Crystal Palace, enquanto o Manchester United, de Ruben Amorim, só joga na segunda-feira, no terreno do Wolverhampton, no encontro de encerramento da ronda.
