West Ham, de Espírito Santo, eliminado da Taça de Inglaterra nos penáltis

Em Londres, o Leeds assegurou o regresso às meias-finais da FA Cup, 39 anos depois da última presença, com o holandês Pascal Struijk a marcar o penálti decisivo, depois de o capitão Bowen e de o luso-brasileiro Pablo terem falhado para a equipa do técnico português.



Acabou por ser uma derrota bem amarga para o West Ham, que chegou aos 90 minutos a perder por 2-0, acabando por empatar a eliminatória nos descontos, levando a decisão para o prolongamento e depois para as grandes penalidades.



Num duelo entre equipas do primeiro escalão, o médio japonês Tanaka, aos 26 minutos, e Calvert-Lewin, de penálti, aos 75, já tinham praticamente garantido o apuramento do Leeds, mas o português Mateus Fernandes, aos 90+3, e o francês Axel Disasi, aos 90+6, levaram os adeptos do West Ham ao rubro.



O Leeds, que se juntou nas ‘meias’ a Chelsea, Manchester City e Southampton, da segunda divisão, só por uma vez conquistou a Taça de Inglaterra, em 1971/72.