West Ham, de Espírito Santo, empata a zero na receção ao Bournemouth

Em caso de triunfo, a equipa do treinador luso apanhava provisoriamente o Nottingham Forest, agora de Vítor Pereira, no 17.º lugar, mas acabou por ficar a zero perante o oitavo classificado da Premier League.



O West Ham segue assim com 25 pontos no 18.ª e antepenúltimo lugar, a dois dos lugares de manutenção, e com mais dois do que o Burnley, 19.º e penúltimo, que alcançou um bom resultado em Stamford Bridge.



Pedro Neto foi titular no Chelsea e fez a assistência no golo dos ‘blues’, logo aos quatro minutos, marcado pelo brasileiro João Pedro, mas o Burnley fugiu à derrota nos descontos, com um remate certeiro do holandês Flemming, aos 90+3.



Florentino Luis foi suplente não utilizado por parte da equipa forasteira.



Mesmo assim, o Chelsea apanhou o Manchester United no quarto lugar, com 45 pontos, mas menos um jogo, numa ronda em que o Aston Villa, terceiro com 51, somou o terceiro jogo sem vencer nos últimos quatro na prova, no empate caseiro com o Leeds (1-1).



Tammy Abraham, aos 88 minutos, salvou a formação de Birmingham da derrota, depois do alemão Anton Stach, aos 31, ter dado vantagem ao 15.º posicionado da Liga inglesa.



Destaque ainda para o triunfo do Brighton, 12.º classificado, no campo do Brentford (2-0), sétimo, com um golo do veterano Danny Welbeck.