West Ham, de Espírito Santo, perde duelo de `aflitos` com Nottingham Forest

Um autogolo do defesa brasileiro Murillo até colocou o West Ham na frente do marcador, aos 13 minutos, mas, no segundo tempo, os visitantes deram a volta, por intermédio do argentino Nicolás Domínguez, aos 55, e de Morgan Gibbs-White, que marcou de grande penalidade aos 89 minutos e deu a vitória ao Nottingham Forest.



A turma de Espírito Santo, despedido em setembro do Nottingham Forest, que contou com o compatriota Mateus Fernandes a titular e estreou Pablo Felipe, contratado recentemente ao Gil Vicente, segue em 18.º com 14 pontos, e já não vence na Premier League há 10 jogos (quatro empates e seis derrotas).



Por seu turno, o Nottingham Forest, que quebrou uma série de quatro derrotas consecutivas no campeonato, é 17.º com 21 pontos.