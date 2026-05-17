Futebol Internacional
West Ham, de Nuno Espírito Santo, compromete manutenção
O West Ham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, ficou hoje mais perto da descida de divisão na Liga inglesa de futebol, ao perder por 3-1 no terreno do Newcastle, na penúltima jornada do campeonato.
Caso vencessem, os 'hammers' sairiam provisoriamente da zona de despromoção, ultrapassando o Tottenham, que na terça-feira tem jogo difícil com o Chelsea.
O Tottenham tem 38 pontos contra 36 do West Ham, pelo que assegura a manutenção se vencer no dérbi da capital inglesa.
A terceira derrota consecutiva quase 'condenou' o West Ham a juntar-se aos já despromovidos Burnley e Wolverhampton.
Quanto ao Newcastle, ainda está envolvido na luta pelo acesso à Liga Conferência, juntamente com Brentford (52 pontos), Sunderland (51), Chelsea (49), Everton (49) e Fulham (49).
Em St. James' Park, a grande figura foi o dinamarquês William Osula, autor de dois golos, aos 19 e 65 minutos, depois do alemão Nick Woltemade ter adiantado o Newcastle, aos 15.
O golo de honra 'hammer' foi do argentino Taty Castellanos, aos 69 minutos.
O português Mateus Fernandes jogou pelo West Ham.
