West Ham de Nuno Espírito Santo contrata Taty Castellanos à Lazio por 28 milhões

O atleta de 27 anos é o segundo reforço dos ‘hammers’ neste mercado de inverno, depois da chegada do avançado Pablo, oriundo do Gil Vicente, por 23 milhões.



Segundo o West Ham, Castellanos assinou um contrato de quatro anos e meio.



Depois de ter competido no Chile, Uruguai, Estados Unidos e Espanha, Taty Castellanos esteve três épocas na Lazio, pela qual marcou 20 golos em 91 desafios.



Castellanos está apto a jogar de imediato, podendo ser utilizado na terça-feira, no desafio frente ao Nottingham Forest, de vital importância para o treinador português.



O West Ham não vence no campeonato há nove jogos, com quatro empates e cinco derrotas, que deixam o clube em 18.º, com apenas 14 pontos, a quatro do seu próximo rival, que é 17.º.



A série negativa incluiu desaire no fim de semana por 3-0 na visita ao Wolverhamton, que é o ultimo classificado.