West Ham de Nuno Espírito Santo goleia Wolverhampton na fuga à despromoção

O central grego Konstantinos Mavropanos, que bisou a abrir e a fechar, aos 42 e 83 minutos, e um 'bis' do avançado argentino Taty Castellanos, aos 66 e 68 – que chegou da Lazio na janela de inverno para ajudar na manutenção – assinaram os golos.



Numa partida que opôs dois dos três últimos da Premier League, entrou melhor o lanterna-vermelha Wolverhampton, dos portugueses José Sá (titular), Rodrigo Gomes e Mateus Mané, que saíram do banco aos 61 minutos, com mais posse de bola e oportunidades.



Na sequência de um lance de bola parada, que contou ainda com a colaboração do português Mateus Fernandes, o West Ham chegou à vantagem com um golo de cabeça do central grego Konstantinos Mavropanos (1-0), aos 42 minutos, assistido por Jarred Bowen.



O jogo animou após o golo, com sucessivos ataques junto às áreas, condição que se manteve na segunda parte. No espaço de um minuto, entre o 53.º e o 54.º, a bola embateu nos postes de cada uma das balizas por Angel Gomes e Jarred Bowen.



Já com Rodrigo Gomes e Mateus Mané em jogo, saíram do banco dos ‘wolves’ aos 61 minutos, o West Ham dilatou a vantagem para 3-0 com um 'bis' do argentino Tatty Castellanos, aos 66 e 68, sentenciando, de uma vez por todas, o encontro.



Até ao final da partida, o West Ham, de Nuno Espírito Santo, ainda elevou para 4-0 por Konstantinos Mavropoulos, aos 83 minutos, sentenciando a goleada frente à antiga equipa, que o treinador português representou por quatro temporadas.



O regresso aos triunfos do West Ham permitiu ao emblema londrino ascender à 17.ª posição, com 32 pontos, e deixar a zona de despromoção, por troca com o Tottenham, atual 18.º, com 30, que domingo defronta o Sunderland (11.º, com 43).



O Wolverhampton, que vinha de um empate no campeonato frente ao Brentford (2-2) e vitórias perante o Liverpool (2-1) e Aston Villa (2-0), voltou a perder terreno na luta pela permanência e segue no 20.º e último lugar, com 17 pontos.