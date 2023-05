West Ham e Fiorentina na final da Liga Conferência Europa

Os londrinos, vencedores da Taça das Taças em 1964/65, tinham vencido em casa por 2-1 e confirmaram a qualificação com um triunfo nos Países Baixos, por 1-0.



Na final, marcada para 07 junho, em Praga, os 'hammers' vão defrontar a Fiorentina, que depois de ter perdido por 2-1 em casa, deu a volta à eliminatória nos Países Baixos, com um triunfo por 3-1, após prolongamento, com os italianos a procurarem o segundo troféu europeu, depois da Taça das Taças em 1960/61.