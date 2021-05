West Ham vence Burnley e mantém sonho da "Champions"

O avançado neozelandês Chris Wood colocou os anfitriões na frente, aos 19 minutos, de penálti, porém o West Ham reagiu ainda na primeira meia hora, com dois golos do jamaicano Michail Antonio, aos 21 e 29.Com este resultado, o West Ham continua isolado no quinto lugar, com 58 pontos, a três do quarto, ocupado pelo Chelsea, com quem perdeu, em casa, na jornada anterior, e com mais dois do que o Tottenham, sexto.O Burnley é 16.º com 36 pontos, nove acima da "linha de água".





"Wolves" cedem pontos







No outro jogo do dia, o Wolverhampton empatou 1-1 em casa do West Bromwich, com golo do português Fábio Silva, numa carambola a meias com um rival que resultou num "chapéu" perfeito.O Wolverhampton é 12.º com 42 pontos, enquanto o West Bromwich é 19.º e penúltimo com 26, a 10 pontos do lugar que vale a manutenção.O treinador Nuno Espírito Santo apostou em cinco portugueses no "onze" - Rui Patrício, Nelson Semedo, Ruben Neves, Vítor Ferreira e Fábio Silva –, entrando ainda Daniel Podence, aos 71, numa equipa privada dos lesionados João Moutinho e Pedro Neto.A Premier League é comandada pelo Manchester City, com 80 pontos, mais 13 do que o Manchester United, que tem um jogo a menos, e mais 17 do que o Leicester, terceiro.O campeão Liverpool é somente sétimo, com 54 pontos e menos um desafio.