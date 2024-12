West Ham vence em noite de apoio a Michail Antonio

Depois de aquecerem com a camisola do internacional jamaicano, os jogadores da equipa da casa entraram em campo com um casaco com o nome do companheiro, num gesto de apoio que se estendeu às bancadas: ao minuto nove, o número de Antonio, o público levantou-se para aplaudir de pé.



Michail Antonio sofreu no sábado um acidente grave de viação, com os londrinos a informarem no dia seguinte que o jogador de 34 anos, que está no clube desde 2015/16, foi operado a uma fratura numa perna, e os media ingleses a estimarem que o tempo de paragem pode ser de um ano.



Os gestos de apoio ao avançado não acabaram, contudo, por aí, porque Tomás Soucek voltou a lembrar o colega quando inaugurou o marcador, de cabeça, aos 54 minutos, mostrando nove dedos para celebrar o golo.



Também Jarrod Bowen, autor de um "golaço" aos 72, ergueu a camisola do colega, na celebração daquele que seria o tento da vitória dos "hammers", que mantiveram o 14.º lugar no campeonato, com 18 pontos.



Pelo meio, os "wolves", que tiveram os portugueses Nélson Semedo e Toti Gomes no "onze" inicial e Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes como suplentes utilizados, tinham chegado ao empate ao minuto 69, através de Matt Doherty, mas não conseguiram evitar a terceira derrota consecutiva na Premier League.



O Wolverhampton é 19.º e penúltimo, com apenas nove pontos somados em 15 jornadas da na Liga inglesa, liderada pelo Liverpool, com 35.