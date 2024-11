West Ham vence Newcastle em St. James’ Park

Com este triunfo, os londrinos passam a somar os mesmos 15 pontos de Bournemouth (13.º), na 14.ª posição, enquanto os "magpies" seguem no 10.º posto, com 18 pontos, colados ao Fulham (nono), de Marco Silva.Na liderança isolada está o Liverpool, com 31 pontos, contra os 23 do Manchester City, segundo posicionado, que soma cinco derrotas seguidas para todas as competições, e 22 de Chelsea (terceiro), Arsenal (quarto) e Brighton (quinto).