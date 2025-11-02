West Ham `vira` jogo com Newcastle e Nuno Espírito Santo vence pela primeira vez

Os ‘hammers’, que viram Nuno Espírito Santo chegar no final de setembro, ainda não tinham vencido sob o comando do técnico português – um empate e três derrotas -, e hoje foram convincentes perante um rival de respeito, vencendo por 3-1.



A jogar em casa, o West Ham esteve perto de marcar nos primeiros minutos, com uma bola ao poste de Jarrod Bowen, mas, na resposta, foram os ‘magpies’ a fazer o 1-0, numa transição rápida que terminou com um golo de fora de área de Jacob Murphy, aos quatro.



Apesar do golo, o West Ham manteve-se ‘virado’ para a baliza contrária: aos 15 minutos, o árbitro foi ao videoárbitro, mas não entendeu ser penálti sobre Bowen e, aos 32, foi o guarda-redes Pope a evitar a igualdade, ao desviar um livre para o poste.



O golo dos ‘hammers chegou por Lucas Paqueta, com um remate de fora de área, aos 25, tendo a reviravolta no marcador surgido já nos descontos antes do intervalo, aos 45+5, com um autogolo de Botman, ao tentar desviar um cruzamento de Wan-Bissaka.



Na segunda metade, o West Gam ainda viu o VAR anular um lance de golo, por fora de jogo de Potts, mas a tranquilidade para os londrinos surgiu já na reta final dos descontos, com Soucek a ‘matar’ o jogo.



Uma transição rápida da equipa de Nuno Espírito Santo, com Bowen e Sucek, terminou no 3-1, marcado pelo checo, aos 90+8.



O triunfo permite ao West Ham subir a 18.º, apesar de ainda estar em zona de descida, enquanto o Newcastle segue em 13.º.



A 10.ª ronda da Liga inglesa prossegue ainda hoje com a receção do Manchester City ao Bournemouth e termina na segunda-feira, com o jogo entre Sunderland e Everton.

