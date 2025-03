Wiliete apanha Petro na liderança do Girabola

O golo de Kaporal, aos 48, foi o suficiente para o Wiliete arrecadar os três pontos e chegar aos mesmos 51 do Petro, que tinha empatado 0-0 no sábado, na receção ao Kabuscorp do Palanca.



O Desportivo da Huila, orientado pelo português Paulo Torres, venceu, em casa, o Desportivo da Luanda Sul 2-0 e subiu a sexto do Girabola, com 32 pontos, em jogo disputado na província angolana da Huila, e com golos de Mama, aos 24 minutos, e Cabibi, aos 43.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos.