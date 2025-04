Wiliete de Benguela perde e desperdiça oportunidade de subir à liderança do Girabola

Gigal, aos 14, e Bayala Nsimba, aos 68 minutos, marcaram os golos, no estádio dos Coqueiros, em Luanda, no sábado.



Com este resultado, o Wiliete de Benguela mantém-se em segundo do Girabola, com 51, apesar de partilhar a liderança, com o Petro de Luanda.



O Interclube, por sua vez, venceu o São Salvador do Zaire por 1-0, após golo de Paizinho, aos 10, enquanto o Recreativo do Libolo e o Bravos do Maquis empataram 0-0.



Já o Isaac de Benguela venceu o Desportivo da Lunda Sul por 2-1, com golo de Isaac, aos 18, e Miguel Panzo, aos 77, enquanto Joca, reduziu para os derrotados.



Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos.