William Carvalho de regresso

“Vai estar nos convocados”, informou hoje o treinador chileno Manuel Pellegrini em conferência de imprensa, numa fase em que o médio português já treina com a equipa há três semanas e “está recuperado”.



William Carvalho, de 32 anos, lesionou-se em 13 de setembro, precisamente diante do Leganés, num jogo em que sofreu uma rotura completa do tendão de Aquiles da perna direita e foi sujeito a intervenção cirúrgica poucos dias depois.



O jogador português falhou desde então 36 jogos pela equipa de Sevilha, entre todas as competições e o último dos quais na goleada na quinta-feira em casa do Vitória de Guimarães (4-0), que apurou o Betis para os quartos de final da Liga Conferência.



Na Liga espanhola, a equipa, que é sexta classificada, visita no domingo o Leganés, 18.º.