William Carvalho deixa Betis

“O Real Betis e William Carvalho decidiram separar os seus caminhos após sete temporadas a caminharem juntos”, lê-se no comunicado do clube verde e branco.



O médio internacional português, de 33 anos, chegou ao Betis no início da temporada 2018/19, proveniente do Sporting, e disputou 223 encontros oficiais pelo clube, o maior número de jogos feitos por um estrangeiro.



William Carvalho marcou 11 golos e fez 16 assistências no Betis, ao serviço do qual conquistou a Taça do Rei de Espanha em 2022.



Na sua última época em Sevilha, William Carvalho sofreu uma rutura do tendão da Aquiles da perna direita em meados de setembro e apenas voltou a competir em 16 de março, sendo titular em apenas seis dos 15 jogos que disputou, quatro dos quais antes da lesão.



Campeão europeu por Portugal em 2016, William Carvalho fez quase toda a sua formação no Sporting, acabando por ter empréstimos ao Fátima e aos belgas do Cercle Brugge, antes de se afirmar nos ‘leões’ em 2013/14.