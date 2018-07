William Carvalho é jogador do Bétis de Sevilha

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Jul, 2018, 07:44 / atualizado em 13 Jul, 2018, 07:46 | Futebol Internacional

O contrato do internacional luso com a equipa espanhola é válido por cinco temporadas e o médio vai auferir 2,5 milhões de euros limpos (em Alvalade ganhava 1,2 milhões).



Este valor poderá subir aos três milhões livres de impostos, devido à indexação de objetivos no contrato.



O Bétis fica com a possibilidade de adquirir mais 20 por cento do passe do internacional português mediante o pagamento de 10 milhões de euros.



Com a saída do futebolista, a SAD do Sporting arrecada de imediato 17 milhões de euros por 75 por cento do passe. Este valor pode ascender aos 21 milhões, caso sejam cumpridos determinados objetivos durante a vigência do contrato.