William Carvalho fora do estágio do Bétis

O campeão europeu em 2016 não surge na lista de 33 jogadores convocados pelo chileno Manuel Pelegrini, com a imprensa espanhola a noticiar que o português estará a negociar a saída do clube.



William Carvalho, de 33 anos, sofreu um rutura do tendão da Aquiles da perna direita em meados de setembro e apenas voltou a competir em 16 de março, sendo titular em apenas seis dos 15 jogos que disputou, quatro dos quais antes da lesão.



Durante o estágio em Almancil, no Algarve, o Bétis vai disputar um triangular com o Farense e a União de Leiria, em 19 de julho, num torneio com jogos de 45 minutos.