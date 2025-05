William Carvalho o mais estrangeiro do Bétis

“219 jogos com esta camisola e este não foi apenas mais um... Numa altura da época em que quase ninguém esperava que eu jogasse devido à lesão grave que sofri, desafiei as probabilidades e alcancei esta marca. É uma imensa honra representar este clube, estes adeptos e esta cidade, que me recebeu de uma forma tão fantástica. Obrigado a todos os que fizeram parte desta jornada”, referiu o médio, de 33 anos, através das redes sociais.



A cumprir a sétima época desde que chegou ao Betis, William Carvalho suplantou os 218 encontros do centrocampista mexicano Andrés Guardado no sábado, ao ser titular pela primeira vez desde 13 de setembro de 2024, quando contraíra uma rotura do tendão de Aquiles da perna direita na receção ao Leganés (2-0), da quinta jornada do campeonato.



Desde então, o médio, que acumula 11 golos e 15 assistências pelos andaluzes, ficou de fora por seis meses e voltou às opções do treinador chileno Manuel Pellegrini em 16 de março, ao ser suplente utilizado em novo triunfo frente ao Leganés (2-3), na 28.ª jornada.



Campeão continental de seleções em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2019 por Portugal, William Carvalho foi substituído aos 59 minutos do duelo de sábado, no qual o Betis marcou dois tentos nos minutos finais para operar a reviravolta diante do Espanhol.



O ex-médio do Sporting conquistou a edição 2021/22 da Taça do Rei ao serviço do atual sexto classificado do escalão principal espanhol, que também conta com o guarda-redes português Guilherme Fernandes e acumula 57 pontos, estando a um do Villarreal, quinto classificado e última equipa em zona de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.



O Betis também está envolvido na Liga Conferência e visita os italianos da Fiorentina na quinta-feira, partindo com uma vantagem mínima de 2-1 para a segunda mão das meias-finais, numa prova em que William Carvalho e Guilherme Fernandes não estão inscritos.