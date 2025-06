Willian e Vinícius deixam o Fulham

Willian, de 36 anos, representou os "cottagers" durante três épocas, tal como Carlos Vinícius, que se transferiu do Benfica na temporada 2022/23 para o clube londrino, que optou por não renovar o contrato com ambos.



Os jogadores brasileiros integram uma extensa lista de futebolistas que vão deixar o Fulham e onde constam também Terry Ablade, Luca Ashby-Hammond, Chris Donnell, Imani Lanquedoc, Connor McAvoy, Delano McCoy-Splatt, Callum McFarlane, Damon Park, Stefan Parkes, Luca Picoto e Oscar Varney.



O Fulham, que terminou a Premier League da temporada 2024/125 no 11.º lugar, anunciou, em contrapartida, o prolongamento do contrato com três jovens promessas: os avançados Callum Osmand e Lemar Gordon e o defesa canadiano Luc De Fougerolles, todos de 19 anos.