Wolfsburgo despede Ralph Hasenhüttl

“O Ralph Hasenhüttl assumiu o comando da equipa num período difícil da última época e estabilizou-a. No entanto, os resultados e desenvolvimentos dos últimos meses levaram-nos a agir agora”, explicou o diretor desportivo, o dinamarquês Peter Christiansen, em declarações reproduzidas no sítio oficial do clube do avançado português Tiago Tomás.



Hasenhüttl, de 57 anos, foi demitido no domingo, um dia depois da goleada sofrida pelo Wolfsburgo na visita ao Borussia Dortmund (4-0), para a 32.ª e antepenúltima ronda da prova, que levou à sexta derrota nos últimos sete jogos e ao oitavo desafio sem vencer.



Em março de 2024, quase um ano e meio depois de ter sido despedido dos ingleses do Southampton, o austríaco chegou aos "lobos" para suceder ao croata Niko Kovac, atual técnico do vice-campeão europeu Borussia Dortmund, e regressou à Alemanha, onde já tinha orientado Unterhaching, Aalen, Ingolstadt e Leipzig, os últimos dois na Bundesliga.



O Wolfsburgo será comandado interinamente por Daniel Bauer, de 42 anos e ligado há nove temporadas às camadas jovens do clube, na receção ao Hoffenheim e na visita ao Borussia Mönchengladbach, em jogos relativos às últimas duas rondas do campeonato.



A equipa de Tiago Tomás já assegurou a manutenção e segue na 12.ª posição, com 39 pontos, a uns inatingíveis 11 da última vaga de acesso às provas europeias de 2025/26.