Wolfsburgo ganha ao Estugarda e fica próximo da "Champions"

Na visita ao Estugarda (10.º classificado), os "lobos", que vinham de dois desaires, superiorizaram-se com golos do austríaco Xaver Schlager, aos 13 minutos, do holandês Wout Weghorst, quarto melhor marcador da prova (20 tentos), aos 29, e de Yannick Gerhardt, aos 65, antes de Gonzalo Castro reduzir para os anfitriões, aos 90+2.



O Wolfsburgo mantém-se no terceiro lugar do campeonato, com 57 pontos, menos quatro do que o "vice" Leipzig (61) e mais um do que o Eintracht Frankfurt (56), quarto classificado e que ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.



Quanto faltam disputar quatro jornadas, os "lobos" deram mais um passo para assegurar a terceira participação na liga milionária, depois de 2009/10 e 2015/16, e podem praticamente sentenciar essa presença na próxima ronda da "Bundesliga", caso vençam, no sábado, na receção ao Borussia Dortmund, que segue na perseguição ao "top-4".



O Dortmund ocupa o quinto posto, com 52 pontos, depois de ter vencido o Union Berlim por 2-0, com o capitão Marco Reus a inaugurar o marcador aos 27 minutos, na recarga a uma grande penalidade falhada pelo goleador norueguês Erling Haaland.



Perto do final do encontro, a equipa comandada por Edin Terzic fixou o resultado, aos 88 minutos, por intermédio do internacional português Raphaël Guerreiro, que confirmou o terceiro triunfo seguido do Borussia na prova.