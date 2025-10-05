Wolverhampton, de Vítor Pereira, continua sem ganhar e é mais último em Inglaterra

O neerlandês Jan Paul van Hecke foi o responsável pelo facto de o Wolverhampton continuar sem ganhar no campeonato, depois de a equipa anfitriã ter inaugurado o marcador aos 21 minutos, graças a um autogolo de Bart Verbruggen, guarda-redes do Brighton, também natural dos Países Baixos.



Vítor Pereira, que foi expulso aos 20 minutos, não assistiu a nenhum dos golos no banco de suplentes dos ‘wolves’, cada vez afundados na 20.ª e última posição da Premier League, tendo muito perto de si o Burnley (18.º), que hoje foi derrotado pelo ‘bis’ do neerlandês Donyell Malen no reduto do Aston Villa, por 2-1, com o português Florentino como totalista.



O Crystal Palace poderia ter igualado o campeão Liverpool no segundo lugar e até esteve a vencer naquela cidade, no estádio do rival Everton, mas não resistiu à recuperação dos ‘toffees’, consumada com um golo de Jack Grealish, aos 90+3 minutos, que estabeleceu o 2-1 final.



O brasileiro Bruno Guimarães, aos 58 minutos, e o alemão Nick Woltemade, aos 84, de grande penalidade, materializaram a superioridade do Newcastle na receção ao Nottingham Forest, assegurando o triunfo por 2-0, que permite aos ‘magpies’ subirem ao 11.º lugar da competição, liderada pelo Arsenal.