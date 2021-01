Wolverhampton faz regressar Patrick Cutrone

“O avançado Patric Cutrone foi chamado pelos ‘wolves’”, refere o clube, explicando que termina assim a cedência à Fiorentina, equipa pela qual o jogador fez 34 jogos nos últimos 12 meses, e marcou cinco golos.



O Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo e que no plantel conta com nove jogadores portugueses, tem tido algumas dificuldades no ataque, especialmente devido à ausência de Raúl Jiménez, com uma lesão grave desde o final do novembro.



O internacional mexicano, antigo jogador do Benfica, sofreu uma fratura no crânio, depois de um choque no jogo com o Arsenal, e teve de ser operado, tendo o Wolverhampton indicado que ainda é longa a recuperação.



Os "Wolves" informaram na quarta-feira que o avançado já se encontra a realizar exercícios físicos, depois da grave lesão, e que está tudo “a correr bem”, mas que Raúl Jiménez “tem ainda um longo caminho a percorrer”.



Com a principal referência do ataque de baixa, o clube viu ainda lesionar-se o português Daniel Podence, que contraiu uma lesão muscular frente ao Manchester United, em 29 de dezembro de 2020, e a mesma “demorará algumas semanas a resolver”.



Um cenário que deixa cada vez menos alternativas no ataque para Nuno Espírito Santo, com Fábio Silva, de 18 anos, a ser chamado com frequência desde a lesão de Jiménez, entrando nos últimos oito jogos na Liga, quatro dos quais a titular, tendo um golo.



Desde a lesão do mexicano, os "wolves" têm apenas duas vitórias em oito jogos, e nove golos marcados.