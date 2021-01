Wolverhampton soma sexto jogo sem vencer na liga inglesa

Duas grandes penalidades convertidas pelo avançado brasileiro Matheus Pereira, aos oito e 56 minutos, e um golo de Semi Ajayi (52), muito consentido pelos centrais da equipa da casa, garantiram o primeiro triunfo do West Bromwich fora de casa esta temporada, e o primeiro sob o comando de Sam Allardyce, que em dezembro substituiu o croata Slaven Bilic.



O avançado português Fábio Silva esteve em destaque na partida, relativa à 19.ª jornada, ao apontar, aos 38 minutos, o golo que empatou a partida a uma bola.



Ainda antes do intervalo (43), Willy Boly, que já passou pelo FC Porto e Sporting de Braga, colocou os ‘Wolves’ em vantagem.



Além do guarda-redes Rui Patrício, e do avançado Fábio Silva, o técnico Nuno Espírito Santo, que continua a não poder contar com o avançado mexicano Raul Jiménez, a recuperar de lesão, alinharam no onze inicial dos ‘Wolves’ os portugueses Nelson Semedo, João Moutinho, Ruben Neves e Pedro Neto.



A derrota deixa a equipa de Nuno Espírito Santo na 14.ª posição da liga inglesa, com 22 pontos, e mantém o West Bromwich no penúltimo lugar, com 11 pontos.



Os dois golos conseguidos no estádio Molineux colocam Matheus Pereira, jogador formado no Sporting, na história do West Bromwich, como o primeiro jogador da equipa a conseguir dois golos fora para a liga inglesa, desde Nicolas Anelka, em 2013.