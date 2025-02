Wolverhampton vence Aston Villa e deixa lugares de despromoção

Com os portugueses José Sá, Toti Gomes, Nelson Semedo e Gonçalo Guedes no ‘onze’ e Rodrigo Gomes a ser lançado na segunda parte, os ‘wolves’ adiantaram-se no marcador pelo francês Jean-Ricner Bellegarde (12 minutos), com o brasileiro Matheus Cunha (90+7) a confirmar o triunfo.



Após quatro derrotas consecutivas no campeonato, o Wolverhapton regressou aos triunfos e subiu à 17.ª posição, com 19 pontos, enquanto o Aston Villa segue no oitavo lugar, com 37 pontos, a três dos lugares de qualificação europeia.



A equipa de Vítor Pereira beneficiou da derrota do Leicester, agora a primeira equipa abaixo da ‘linha de água’, no 18.º lugar, com 17 pontos, frente ao Everton, por 4-0, com o luso-guineense Beto a bisar na partida e Doucoure a marcar aos 10 segundos o golo mais rápido do campeonato nesta época, assistido pelo guarda-redes Pickford.