Wolverhampton vence e é segundo no `Championship`

Lusa 23 Set, 2017, 17:30 | Futebol Internacional

O nulo da partida só foi desfeito aos 81 minutos, com o nigeriano Bright Enobakhare a adiantar os 'Wolves' no marcador.



Aos 90+1, no entanto, Adam Jackson empatou para o Barnsley, mas os ´lobos´ responderam e, aos 90+4, o senegalês Alfred N'Diaye voltou a colocar a equipa da casa em vantagem.



O jogo, da nona jornada da prova, deixa a equipa de Nuno Espírito Santo em segundo no ´Championship´, posição de acesso à primeira divisão, com 20 pontos, os mesmos do líder Leeds e do Cardiff (terceiro), que venceram as respetivas partidas.