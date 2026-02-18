Wolves arrancam empate ao Arsenal





(Com Lusa)

O extremo Bukayo Saka, que não marcava um golo desde o início de dezembro, inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, e parecia que os 'gunners' iam embalar para um triunfo confortável, ideia reforçada pelo tento apontado pelo defesa equatoriano Piero Hincapie após o intervalo, aos 56.Porém, o espanhol Hugo Bueno reduziu para os 'wolves' cinco minutos depois e, perante a passividade dos londrinos, foi mesmo a formação agora liderada pelo técnico galês Rob Edwards que conseguiu chegar ao empate, aos 90+4, com um autogolo do italiano Riccardo Calafiori, lançado no minuto anterior.No encontro disputado no Estádio Molineux, o guarda-redes português José Sá foi titular, como é habitual, com Rodrigo Gomes a ser lançado em campo aos 70, enquanto Toti continua ausente por lesão.Com a divisão de pontos, o Arsenal continua no primeiro posto da Premier League, com 58 pontos em 27 jogos disputados, mas ao ceder o segundo empate consecutivo, corre o risco de ver o Manchester City (53) aproximar-se, ainda que não seja para já, dado este comprometedor empate ter acontecido numa partida antecipada.No fim de semana, ambas as equipas vão estar em ação, com a turma de Arteta a visitar o Tottenham no domingo, ao passo que os 'citizens', de Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias, recebem no sábado o Newcastle.