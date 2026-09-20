Wolves de César Peixoto batem West Brom e sobem a quartos no Championship

Em encontro da oitava jornada, um golo do médio espanhol Fer López, aos 50 minutos, selou o segundo triunfo seguido na prova dos Wolves.



O guarda-redes José Sá, o central Toti Gomes e os extremos Rodrigo Gomes e Mateus Mané foram titulares no conjunto da casa, enquanto o também guarda-redes João Virgínia não saiu do banco.



Na classificação, o Wolverhampton subiu ao quarto lugar, com 14 pontos, mas menos um jogo do que Swansea (primeiro, com 17 pontos), West Ham, de Nuno Espírito Santo (segundo, com 15), e Middlesbrough (terceiro, com 15).