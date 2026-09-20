Futebol Internacional
Wolves de César Peixoto batem West Brom e sobem a quartos no Championship
O Wolverhampton, orientado pelo treinador português César Peixoto, ascendeu hoje ao quarto lugar do Championship, a segunda divisão inglesa de futebol, ao bater em casa o West Bromwich por 1-0.
Em encontro da oitava jornada, um golo do médio espanhol Fer López, aos 50 minutos, selou o segundo triunfo seguido na prova dos Wolves.
O guarda-redes José Sá, o central Toti Gomes e os extremos Rodrigo Gomes e Mateus Mané foram titulares no conjunto da casa, enquanto o também guarda-redes João Virgínia não saiu do banco.
Na classificação, o Wolverhampton subiu ao quarto lugar, com 14 pontos, mas menos um jogo do que Swansea (primeiro, com 17 pontos), West Ham, de Nuno Espírito Santo (segundo, com 15), e Middlesbrough (terceiro, com 15).
O guarda-redes José Sá, o central Toti Gomes e os extremos Rodrigo Gomes e Mateus Mané foram titulares no conjunto da casa, enquanto o também guarda-redes João Virgínia não saiu do banco.
Na classificação, o Wolverhampton subiu ao quarto lugar, com 14 pontos, mas menos um jogo do que Swansea (primeiro, com 17 pontos), West Ham, de Nuno Espírito Santo (segundo, com 15), e Middlesbrough (terceiro, com 15).