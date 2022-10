"Wolves" perdem com Crystal Palace em Londres

A equipa mais lusitana de Inglaterra até esteve a vencer, graças ao golo do espanhol Adama Traoré, aos 31 minutos, de cabeça, após um cruzamento do flanco esquerdo, do seu compatriota, o jovem Bueno, de 20 anos, que fez a sua estreia pela equipa principal.No entanto, o Crystal Palace deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos dos avançados Eberechi Eze e do costa-marfinense Wilfried Zaha, aos 47 e 70 minutos, e impôs a sexta derrota ao "Wolves" no campeonato, no qual soma apenas duas vitórias e três empates.O Wolverhampton alinhou de início com cinco portugueses, o guarda-redes José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, que atirou uma bola ao poste na execução de um livre à beira do intervalo, que daria o 2-0, Matheus Nunes e Podence, mas na segunda parte a "armada" lusa aumentaria para sete, com as entradas de João Moutinho e de Gonçalo Guedes.Com mais esta derrota, o "Wolves" segue em 17.º lugar da Premier League, um acima da zona de despromoção, com nove pontos (11 jogos), enquanto o Crystal Palace é 10.º classificado, com 13 (10).A Premier League é liderada pelo Arsenal, com 27 pontos, seguido do Manchester City e do Tottenham, ambos com 23 (10 jogos), do Chelsea, com 19 (9) e do Manchester United, com 16 (9).