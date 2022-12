"Wolves" vence Gillingham nos "quartos" da Taça da Liga

Com seis portugueses no onze inicial - José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Gonçalo Guedes e Daniel Podence –, o Wolverhampton revelou gritante ausência de soluções para ultrapassar o bloco defensivo do 24.º e último classificado da "League Two".Só através de um penálti, convertido pelo ex-avançado do Benfica Raul Giménez, internacional mexicano, que tinha entrado para o lugar de Daniel Podence aos 69 minutos, é que o "Wolves" conseguiu chegar ao golo, aos 77.O segundo golo surgiu já em tempo de compensações, aos 90+1 minutos, pelo lateral esquerdo Rayan Ai Nouri, a passe de Jiménez, numa altura em que Lopetegui já lançara mais um internacional português, Matheus Nunes, que entrou aos 61, a render o seu compatriota Gonçalo Guedes.Nos outros três jogos dos oitavos de final da Taça da Liga, o Leicester não sentiu dificuldades em se impor no terreno do MK Dons, da League One (terceiro escalão), vencendo por 3-0, com golos do belga Youri Tielemens, do espanhol Ayoze Perez e do avançado Jamie Vardy, aos 18, 29 e 50 minutos, respetivamente.Os oitavos de final da Taça da Liga prosseguem esta quarta-feira, com os jogos Manchester United-Burnley, Charlton-Brigthon e Blackburn-Nottingham, e na quinta-feira com o grande embate desta ronda entre o Manchester City e o Liverpool, no estádio Etihad.